30-метровый фонтан в центре Нижнего Тагила. Очередная коммунальная авария (ФОТО, ВИДЕО)
11 сентября 2013, 12:20Происшествия
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Только что от пользователей TagilCity.ru стало известно, что на проспекте Мира в Нижнем Тагиле серьезно прорвало трубу.
Авария произошла у недостроенного здания у стадиона «Юность». Вода хлещет огромным напором, столбом. Как сказали очевидцы, прорыв трубы случился буквально только что. Также по словам очевидцев, мужчина-рабочий, который трудился там, возможно, и повредил трубу. Однако подробности пока выясняются.
Только что я стояла на светофоре - ничего не было. Поворачиваюсь - а там огромный столб воды рассказывает Ирина.
Местность по близости также подтоплена. В Единой дежурно-диспетчерской службе города пока не были в курсе данной аварии, однако приняли заявку от журналиста TagilCity.ru.
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