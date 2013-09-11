30-метровый фонтан в центре Нижнего Тагила. Очередная коммунальная авария (ФОТО, ВИДЕО)

Авария произошла у недостроенного здания у стадиона «Юность». Вода хлещет огромным напором, столбом. Как сказали очевидцы, прорыв трубы случился буквально только что. Также по словам очевидцев, мужчина-рабочий, который трудился там, возможно, и повредил трубу. Однако подробности пока выясняются.

Только что я стояла на светофоре - ничего не было. Поворачиваюсь - а там огромный столб воды рассказывает Ирина.

Местность по близости также подтоплена. В Единой дежурно-диспетчерской службе города пока не были в курсе данной аварии, однако приняли заявку от журналиста TagilCity.ru.