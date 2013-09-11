Тагильчане попадают в злополучную яму на Первомайской (ФОТО)

Так, на улице Первомайской есть яма, в которую попадает уже не первый автомобиль. По словам жителей города, эта яма там уже не первый год. И самое интересное, что она находится на обочине.

Пользователь сообщества «Типичный Тагильчанин» стал свидетелем того, как вчера ВАЗ-2110 угодил правым передним колесом в эту самую яму. Вероятно, поворачивая направо, он не рассчитал траекторию, по которой нужно было совершать маневр. Многие пользователи недоумевают:

Каждый день мучают такие вопросы, когда выезжаю и вижу подобное - как так можно? Иногда даже специально не получится вроде вопрошает Костя Баштовой.

И с ним нельзя не согласится, ведь вроде бы и знаки стоят предупреждающие, и сама дорога не позволяет ускоряться - но инциденты все же происходят.

Тагильчане-водители, будьте аккуратны на дорогах!

Фотографии Татьянаы Унжаковой. Паблик «ТТ»