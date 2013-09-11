Тагильчане попадают в злополучную яму на Первомайской (ФОТО)
Тагильские дороги, особенно в период ремонта, становятся, как оказалось, опасными для многих водителей.
Так, на улице Первомайской есть яма, в которую попадает уже не первый автомобиль. По словам жителей города, эта яма там уже не первый год. И самое интересное, что она находится на обочине.
Пользователь сообщества «Типичный Тагильчанин» стал свидетелем того, как вчера ВАЗ-2110 угодил правым передним колесом в эту самую яму. Вероятно, поворачивая направо, он не рассчитал траекторию, по которой нужно было совершать маневр. Многие пользователи недоумевают:
Каждый день мучают такие вопросы, когда выезжаю и вижу подобное - как так можно? Иногда даже специально не получится вроде вопрошает Костя Баштовой.
И с ним нельзя не согласится, ведь вроде бы и знаки стоят предупреждающие, и сама дорога не позволяет ускоряться - но инциденты все же происходят.
Тагильчане-водители, будьте аккуратны на дорогах!
Фотографии Татьянаы Унжаковой. Паблик «ТТ»
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