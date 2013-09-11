Трое пассажиров вчерашнего ДТП по Тагилом госпитализированы с тяжелыми травмами (ФОТО)

Причина, последовательность происшествия остается прежней. По сообщению пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области, авария произошла при следующих обстоятельствах: водитель небольшого грузовика Huyndai, принадлежащий верхнепышминской компании, на пересечении с дорогой, ведущей в коллективный сад «Монзино», врезался в стоящие на перекрестке «Газель» с тентом и в «Ниву». От удара «Газель» отбросила на встречную полосу, где она лоб в лоб столкнулась с мультивеном Volkswagen и по касательной – с автомобилем Ford.