Трое пассажиров вчерашнего ДТП по Тагилом госпитализированы с тяжелыми травмами (ФОТО)
Вчера, напомним, под Нижним Тагилом произошло серьезнейшее дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадало 5 автомобилей.
Причина, последовательность происшествия остается прежней. По сообщению пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области, авария произошла при следующих обстоятельствах: водитель небольшого грузовика Huyndai, принадлежащий верхнепышминской компании, на пересечении с дорогой, ведущей в коллективный сад «Монзино», врезался в стоящие на перекрестке «Газель» с тентом и в «Ниву». От удара «Газель» отбросила на встречную полосу, где она лоб в лоб столкнулась с мультивеном Volkswagen и по касательной – с автомобилем Ford.
Однако теперь отделение пропаганды ГИБДД сообщает о людях, пострадавших в аварии. В результате ДТП травмы получили 3 человека:
Фотографии предоставлены отделением пропаганды ГИБДД
© TagilCity.ru по информации отделения пропаганды ГИБДД