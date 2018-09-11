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Пассажиры трамвая №22 в Екатеринбурге были эвакуированы из-за горящей крыши вагона
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Tram 4 1 0

Пассажиры трамвая №22 в Екатеринбурге были эвакуированы из-за горящей крыши вагона

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