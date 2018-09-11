Пассажиры трамвая №22 в Екатеринбурге были эвакуированы из-за горящей крыши вагона
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11 сентября на Уралмаше в Екатеринбурге загорелся трамвай 22 маршрута.
Сюжеты: Екатеринбург
Всех пассажиров горящего трамвая эвакуировали. Пострадавших нет.
По сообщению пресс-службы МЧС Свердловской области, произошло возгорание утеплителя на крыше трамвая. Площадь пожара составила 1 кв. м.
Как рассказали в ТТУ, вагон пострадал не из-за огня, а из-за вскрытия крыши и проливки. По предварительной версии, причиной пожара стало замыкание проводки, пишет E1.
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