Пассажиры трамвая №22 в Екатеринбурге были эвакуированы из-за горящей крыши вагона

Всех пассажиров горящего трамвая эвакуировали. Пострадавших нет.

По сообщению пресс-службы МЧС Свердловской области, произошло возгорание утеплителя на крыше трамвая. Площадь пожара составила 1 кв. м.

Как рассказали в ТТУ, вагон пострадал не из-за огня, а из-за вскрытия крыши и проливки. По предварительной версии, причиной пожара стало замыкание проводки, пишет E1.