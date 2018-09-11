Пропавшая в Екатеринбурге пенсионерка найдена мертвой в болоте

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Пропавшая в Екатеринбурге пенсионерка Галина Граматчикова найдена мертвой в болоте.
Сюжеты: Екатеринбург
Пропавшая 1 августа в Екатеринбурге пенсионерка Галина Граматчикова найдена 2 сентября мертвой в болоте на Сортировке.
Женщину обнаружили в лесу грибники. Сообщается, что тело было найдено в болотистой местности, скорее всего, женщина увязла в болоте. Но при этом известно, что она хорошо ориентировалась на местности и ходила в этот лес не один раз.
Возможно, ситуацию осложнило то, что пенсионерка недавно перенесла операцию, и у нее на руке был аппарат Илизарова.
Похороны Галины состоялись 7 сентября, пишет «Комсомольская правда».
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