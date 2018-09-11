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#домахорошо
Пропавшая в Екатеринбурге пенсионерка найдена мертвой в болоте
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Пропавшая в Екатеринбурге пенсионерка найдена мертвой в болоте

Сегодня, 14:30Происшествия
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