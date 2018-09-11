Три квартиры сгорели в Нижнем Тагиле за одну ночь

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В ночь с 10 на 11 сентября в разных районах Нижнего Тагила горели три квартиры.
Сюжеты: Нижний Тагил
Более крупный из трех пожаров произошел в квартире дома на улице Тельмана. Площадь возгорания составила 6 кв. м. В тушении принимали участие шесть человек личного состава и три единицы техники.
Еще две квартиры горели на улицах Ломоносова и Хохрякова. Там площадь пожара составила 2 кв. м.
По предварительным данным, ни в одном пожаре пострадавших нет, пишет «Вечерний Екатеринбург».
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