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#домахорошо
Три квартиры сгорели в Нижнем Тагиле за одну ночь
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Три квартиры сгорели в Нижнем Тагиле за одну ночь

Сегодня, 08:30Происшествия
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