Житель Качканара убил человека осколком стекла

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7 сентября в Качканаре мужчина убил человека, ударив его в шею осколком стекла.
7 сентября 28-летний житель Качканара, находясь в состоянии алкогольного опьянения на территории лесного массива за гаражами, поссорился с 46-летним мужчиной.
В ходе конфликта, обвиняемый поднял с земли осколок стекла и нанес другому участнику спора удар в шею.
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От полученной травмы мужчина скончался на месте происшествия. Между тем, обвиняемый скрылся.
Следствие, установив личность убийцы, который ранее был судим. Обвиняемый заключен под стражу. В настоящий момент продолжаются мероприятия по расследованию данного дела, сообщает пресс-служба СУ Следственного комитета по Свердловской области.
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