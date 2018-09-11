Житель Качканара убил человека осколком стекла

7 сентября 28-летний житель Качканара, находясь в состоянии алкогольного опьянения на территории лесного массива за гаражами, поссорился с 46-летним мужчиной.

В ходе конфликта, обвиняемый поднял с земли осколок стекла и нанес другому участнику спора удар в шею.

От полученной травмы мужчина скончался на месте происшествия. Между тем, обвиняемый скрылся.