На Тюменском тракте в лобовом столкновении легковушки и фуры пострадали четверо
Сегодня, 22:08ПроисшествияФото: E1.RU
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Авария произошла вечером 11 сентября на 65-м километре Тюменского тракта. На встречной полосе столкнулись Chevrolet Lacetti и грузовая фура, сообщает E1.
По предварительной версии дорожной полиции, водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком. От удара фура съехала с дороги и загорелась.
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Видео: E1.ru
В результате ДТП пострадали оба водителя. В салоне Chevrolet Lacetti находилась семья с ребёнком. Благодаря наличию детского кресла мальчик не получил серьёзных повреждений: с черепно-мозговой травмой и травмой живота его доставили в госпиталь.
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Из-за аварии движение по Тюменскому тракту было затруднено, сотрудники ГИБДД организовали попеременное движение вдоль трассы.
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