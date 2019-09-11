На Тюменском тракте в лобовом столкновении легковушки и фуры пострадали четверо

По предварительной версии дорожной полиции, водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком. От удара фура съехала с дороги и загорелась.

В результате ДТП пострадали оба водителя. В салоне Chevrolet Lacetti находилась семья с ребёнком. Благодаря наличию детского кресла мальчик не получил серьёзных повреждений: с черепно-мозговой травмой и травмой живота его доставили в госпиталь.