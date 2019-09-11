Пьяные подростки из Верхотурья угнали машину и ударили полицейского

Автомобиль, схожий по приметам на угнанный, заметил экипаж ГИБДД. Полицейские остановили машину во дворе дома № 17 по улице Свободы. За рулём находился 15-летний подросток, ещё один 17-летний парень и 37-летний мужчина были пассажирами. Все они задержаны по подозрению в угоне.

Молодые люди рассказали, что это их не первый угон. Сделать им это удалось благодаря оставленному в замке зажигания ключу. На место происшествие выехали также сотрудники СКР.

В пресс-службе ведомства пояснили, что один из подростков был пьян и во время составления административного протокола в служебной машине ударил по лицу сотрудника ДПС.