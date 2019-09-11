Пьяные подростки из Верхотурья угнали машину и ударили полицейского
Вечером 10 сентября в Верхотурье был угнан автомобиль Нива-Шеврале. Позже по подозрению в краже задержаны три человека, двое из которых несовершеннолетние, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Свердловской области.
Автомобиль, схожий по приметам на угнанный, заметил экипаж ГИБДД. Полицейские остановили машину во дворе дома № 17 по улице Свободы. За рулём находился 15-летний подросток, ещё один 17-летний парень и 37-летний мужчина были пассажирами. Все они задержаны по подозрению в угоне.
Молодые люди рассказали, что это их не первый угон. Сделать им это удалось благодаря оставленному в замке зажигания ключу. На место происшествие выехали также сотрудники СКР.
В пресс-службе ведомства пояснили, что один из подростков был пьян и во время составления административного протокола в служебной машине ударил по лицу сотрудника ДПС.
По факту происшествия возбуждены уголовные дела по статьям «Применение насилия в отношении представителя власти» и «Угон». Автомобиль возвращён владельцу.