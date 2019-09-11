В Екатеринбурге пассажир покусал водителя троллейбуса
Сегодня, 14:47ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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10 сентября в Екатеринбурге разъяренный пассажир покусал женщину-водителя троллейбуса, сообщает портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Пассажир не успел зайти в транспортное средство, прямо перед ним водитель закрыла дверь. Мужчина разозлился и сломал один из стеклоочистителей, а затем напал на водителя и укусил женщину за руку.
Нападавший скрылся с места ЧП, а водителю потребовалась помощь медиков, продолжать управление транспортным средством потерпевшая не смогла.
В полиции журналистам издания подтвердили, что им поступило заявление по данному факту, и в настоящий момент организована проверка.
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