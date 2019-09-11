В Нижнем Тагиле прокуратура проводит проверку из-за ДТП с участием двух маршруток

Одна из «Газелей» ехала по маршруту № 57, и остановилась чтобы высадить пассажиров. В этот момент сзади в неё врезалась ещё одна «Газель», но без пассажиров, она не находилась на маршруте. После ДТП двое пассажиров первой «маршрутки» отказались от госпитализации, но одной женщине госпитализация потребовалась, пишет пресс-служба.