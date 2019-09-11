В Нижнем Тагиле прокуратура проводит проверку из-за ДТП с участием двух маршруток
Сегодня, 13:38ПроисшествияФото: pixabay.com
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Прокуратура Дзержинского района города Нижний Тагил организовала проверку в связи с дорожно-транспортным происшествием с участием пассажирских газелей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. 11 сентября два маршрутных такси врезались на остановке «ПОПАТ».
Сюжеты: Нижний Тагил
Одна из «Газелей» ехала по маршруту № 57, и остановилась чтобы высадить пассажиров. В этот момент сзади в неё врезалась ещё одна «Газель», но без пассажиров, она не находилась на маршруте. После ДТП двое пассажиров первой «маршрутки» отказались от госпитализации, но одной женщине госпитализация потребовалась, пишет пресс-служба.
Прокуратура выясняет обстоятельства произошедшего, особое внимание будет обращено на соблюдение нормативов труда и отдыха водителей пассажирских автобусов. По результатам проверки могут быть приняты меры прокурорского реагирования. Маршрут № 57 обслуживается ООО «ТАС».
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