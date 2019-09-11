Житель Алапаевска избил женщину до смерти домашним веником из-за дымящегося масла
В Алапаевске перед судом предстанет 50-летний местный житель, обвиняемый в «Умышленном причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть», сообщает СУ СКР по Свердловской области.
По данным следствия, в июне этого года мужчина, находясь в квартире со своей сожительницей, вступил с ней в конфликт и нанес женщине множественные удары кулаком и рукояткой домашнего веника. В результате потерпевшая получила черепно-мозговую травму, в результате которой через некоторое время скончалась. Обвиняемый сам обратился в правоохранительные органы.
Мужчина дал признательные показания. Также он рассказал, что именно послужило причиной конфликта. Якобы женщина начала готовить еду, налив на разогретую сковороду растительное масло. Однако потерпевшая забыла о том, что на плите стоит сковорода и легла отдыхать. Масло нагрелось и начало сильно дымить. На запах пришли обеспокоенные соседи и начали стучать в дверь квартиры. Это разозлило мужчину и привело к ссоре.