Житель Алапаевска избил женщину до смерти домашним веником из-за дымящегося масла

По данным следствия, в июне этого года мужчина, находясь в квартире со своей сожительницей, вступил с ней в конфликт и нанес женщине множественные удары кулаком и рукояткой домашнего веника. В результате потерпевшая получила черепно-мозговую травму, в результате которой через некоторое время скончалась. Обвиняемый сам обратился в правоохранительные органы.