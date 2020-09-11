От раскатов дрожали окна: екатеринбуржцев напугали звуки взрывов

От раскатов дрожали окна: екатеринбуржцев напугали звуки взрывов

Сегодня, 13:07ПроисшествияPhoto: 1mediainvest.ru
Жители Екатеринбурга удивились звукам выстрелов, которые около 12.00 несколько минут раздавались над городом, пишет E1.

По словам местных жителей, от раскатов дрожали окна.

В пресс-службе Центрального военного округа рассказали, что причиной тому является подготовка танкистов к их профессиональному празднику.

Это тренировка танкового боя, который состоится 12 сентября на полигоне Свердловском, пояснили в пресс-службе ЦВО.

Напомним, в День танкиста планируется показать выставку военной техники, а также мастерство управления танками. К примеру, три танка прыгнут синхронно с трамплина и совершат выстрел.

Также пройдет парад военной техники и в Нижнем Тагиле.

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