От раскатов дрожали окна: екатеринбуржцев напугали звуки взрывов

По словам местных жителей, от раскатов дрожали окна.
В пресс-службе Центрального военного округа рассказали, что причиной тому является подготовка танкистов к их профессиональному празднику.
Это тренировка танкового боя, который состоится 12 сентября на полигоне Свердловском, пояснили в пресс-службе ЦВО.
Напомним, в День танкиста планируется показать выставку военной техники, а также мастерство управления танками. К примеру, три танка прыгнут синхронно с трамплина и совершат выстрел.
Также пройдет парад военной техники и в Нижнем Тагиле.