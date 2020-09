От раскатов дрожали окна: екатеринбуржцев напугали звуки взрывов

Жители Екатеринбурга удивились звукам выстрелов, которые около 12.00 несколько минут раздавались над городом, пишет E1.

По словам местных жителей, от раскатов дрожали окна. В пресс-службе Центрального военного округа рассказали, что причиной тому является подготовка танкистов к их профессиональному празднику. Это тренировка танкового боя, который состоится 12 сентября на полигоне Свердловском, пояснили в пресс-службе ЦВО. Напомним, в День танкиста планируется показать выставку военной техники, а также мастерство управления танками. К примеру, три танка прыгнут синхронно с трамплина и совершат выстрел. Также пройдет парад военной техники и в Нижнем Тагиле. В Нижнем Тагиле транспорт изменит маршрут в связи с перекрытием дорог из-за парада

