В Екатеринбурге танк попал в ДТП с «Газелью»

В Екатеринбурге танк попал в ДТП с «Газелью»

Сегодня, 13:01ПроисшествияPhoto: группа "Инцидент-Екатеринбург" во ВКонтакте
Утром 11 сентября в Екатеринбурге произошло столкновение «Газели» с тягачом, который перевозил танк, сообщается в паблике «Инцидент Екатеринбург» во «Вконтакте».

Обстоятельства происшествия выясняются. У автомобиля снесена задняя дверь.

В пресс-службе ЦВО E1 рассказали, что при перевозке одного из выставочных экспонатов для Дня танкиста, военный трал въехал в автомобиль «Газель».

Video:группа "Инцидент-Екатеринбург" во ВКонтакте

Там отметили, что по предварительной информации, виновным является водитель «Газели».

Вчера в центре Нижнего Тагила произошло ДТП с участием трамвая. По предварительной информации 55-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2112» следовал со стороны ГГМ в сторону центра города. Когда он стал делать поворот-разворот, то было допущено столкновение с трамваем. В результате происшествия никто не пострадал.

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