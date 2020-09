В Екатеринбурге танк попал в ДТП с «Газелью»

Утром 11 сентября в Екатеринбурге произошло столкновение «Газели» с тягачом, который перевозил танк, сообщается в паблике «Инцидент Екатеринбург» во «Вконтакте».

Обстоятельства происшествия выясняются. У автомобиля снесена задняя дверь. В пресс-службе ЦВО E1 рассказали, что при перевозке одного из выставочных экспонатов для Дня танкиста, военный трал въехал в автомобиль «Газель». Video: группа "Инцидент-Екатеринбург" во ВКонтакте Там отметили, что по предварительной информации, виновным является водитель «Газели». Вчера в центре Нижнего Тагила произошло ДТП с участием трамвая. По предварительной информации 55-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2112» следовал со стороны ГГМ в сторону центра города. Когда он стал делать поворот-разворот, то было допущено столкновение с трамваем. В результате происшествия никто не пострадал. В Нижнем Тагиле трамвай протаранил «колбасой» машину

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter