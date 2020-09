В Екатеринбурге ученик лицея получил травму позвоночника во время драки в школе

Семиклассник лицея № 12 в Екатеринбурге обратился в больницу после конфликта с одноклассником, сообщает Е1 со ссылкой на собственный источник.

По их словам, мальчик травмировал позвоночник во время ссоры с одноклассником из-за неудачной шутки. В пресс-службе мэрии Екатеринбурга объяснили, что перелома позвоночника у школьника нет, он занимается спортом. В понедельник ребенок почувствовал боли в спине и обратился в поликлинику. МРТ выявило легкий ушиб позвоночника. Официально сам факт драки пока не подтвержден. Полицейскими начата проверка происшествия. Напомним, что 1 августа в Нижнем Тагиле в скейт-парке получил травму ноги 11-летний мальчик, катающийся на самокате. После этого случая площадка была демонтирована. В Нижнем Тагиле в скейт-парке из-за дыры в рампе травмировался 11-летний мальчик

