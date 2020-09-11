В Екатеринбурге ученик лицея получил травму позвоночника во время драки в школе

В Екатеринбурге ученик лицея получил травму позвоночника во время драки в школе

Сегодня, 10:16ПроисшествияPhoto: 1mediainvest.ru
Семиклассник лицея № 12 в Екатеринбурге обратился в больницу после конфликта с одноклассником, сообщает Е1 со ссылкой на собственный источник.

По их словам, мальчик травмировал позвоночник во время ссоры с одноклассником из-за неудачной шутки.

В пресс-службе мэрии Екатеринбурга объяснили, что перелома позвоночника у школьника нет, он занимается спортом. В понедельник ребенок почувствовал боли в спине и обратился в поликлинику. МРТ выявило легкий ушиб позвоночника.

Официально сам факт драки пока не подтвержден.

Полицейскими начата проверка происшествия.

Напомним, что 1 августа в Нижнем Тагиле в скейт-парке получил травму ноги 11-летний мальчик, катающийся на самокате. После этого случая площадка была демонтирована.

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Екатеринбург
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