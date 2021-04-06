4,6 миллионов рублей перевёл житель Екатеринбурга на «защищённые» счета мошенников

4,6 миллионов рублей перевёл житель Екатеринбурга на «защищённые» счета мошенников
4,6 миллионов рублей перевёл житель Екатеринбурга на «защищённые» счета мошенников
Сегодня, 21:58ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
50-летний житель Екатеринбурга лишился 4,6 миллионов рублей из-за своей доверчивости. Свердловчанин перевёл деньги на «безопасные» счета по указанию лжесиловика.

С заявлением о мошенничестве в банковской сфере обратился в полицию 50-летний житель Екатеринбурга. Свердловчанин рассказал стражам порядка, что с ним связался якобы сотрудник банка. Лжеспециалист убедил потерпевшего в том, что с его счетов мошенники пытаются списать денежные средства. Для сохранности финансов свердловчанину рекомендовали перевести финансы на «безопасные» счета, что мужчина и сделал — 650 тысяч рублей были переведены незнакомцам. На этом мошенники не остановились — спустя некоторое время свердловчанину позвонили уже с другого номера и представились сотрудниками силовых структур.

Мужчину успокоили, что благодаря его содействию мошенников уже вычисляют, поэтому потерпевшему необходимо следовать всем инструкциям сотрудника банка. Свердловчанину вновь позвонил предыдущий специалист и заявил, что кто-то пытается оформить на екатеринбуржца кредит в полтора миллиона рублей. Лжеслужащий убедил мужчину самому оформить не только этот, и еще несколько кредитов, и все деньги перевести на «безопасный» счёт.

В общей сложности свердловчанин заключил несколько договоров по кредитам по указанию мошенников на общую сумму 4 миллиона рублей.

Обратившись в полицию, пострадавший заявил, что на него было оказано психологическое давление.

В органах правопорядка завели уголовное дело за «мошенничество, совершенное в особо крупном размере» (ч.4 ст. 159 УК РФ).

Напомним, пенсионерка из Екатеринбурга перевела мошенникам более двух миллионов рублей.

Сюжеты:
Екатеринбург
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