На лысого таксиста-извращенца жалуются жители Екатеринбурга

На лысого таксиста-извращенца жалуются жители Екатеринбурга
На лысого таксиста-извращенца жалуются жители Екатеринбурга
Сегодня, 13:56ПроисшествияФото: 1MI
В районе Эльмаша в Екатеринбурге ездит лысый таксист и предлагает интимную близость не только женщинам, но и мужчинам, по словам местных жителей.

Один из екатеринбуржцев рассказал, что вечером к нему подъехал мужчина на Skoda. Внутри салона иномарки лежал телефон с открытым приложением водителей такси, поэтому он подумал, что водитель хочет предложить поездку. Однако мужчина за рулем стал хлопать по сидению и предложил «развлечься». Когда молодой человек попытался сбежать, таксист поехал за ним, однако ему удалось скрыться.

Также одна из жительниц Екатеринбурга пояснила, что к ней в этом районе подъезжал мужчина и пытался заговорить, однако она не стала этого делать и ушла, пишет Ура.ру.

Напомним, таксисты из Екатеринбурга пожаловались на нападения и кражи телефонов бандой молодых людей. За последнее время в полицию написано около 20 заявлений.

Сюжеты:
Екатеринбург
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