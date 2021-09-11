На лысого таксиста-извращенца жалуются жители Екатеринбурга

В районе Эльмаша в Екатеринбурге ездит лысый таксист и предлагает интимную близость не только женщинам, но и мужчинам, по словам местных жителей.

Один из екатеринбуржцев рассказал, что вечером к нему подъехал мужчина на Skoda. Внутри салона иномарки лежал телефон с открытым приложением водителей такси, поэтому он подумал, что водитель хочет предложить поездку. Однако мужчина за рулем стал хлопать по сидению и предложил «развлечься». Когда молодой человек попытался сбежать, таксист поехал за ним, однако ему удалось скрыться. Также одна из жительниц Екатеринбурга пояснила, что к ней в этом районе подъезжал мужчина и пытался заговорить, однако она не стала этого делать и ушла, пишет Ура.ру. Напомним, таксисты из Екатеринбурга пожаловались на нападения и кражи телефонов бандой молодых людей. За последнее время в полицию написано около 20 заявлений. «Банда гопников»: таксисты пожаловались на серийные нападения в Екатеринбурге

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