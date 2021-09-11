Рухнувший на авто тополь стал причиной пробки на выезде из Екатеринбурга

Рухнувший на авто тополь стал причиной пробки на выезде из Екатеринбурга
Рухнувший на авто тополь стал причиной пробки на выезде из Екатеринбурга
Сегодня, 17:20ПроисшествияФото: Е1
Тополь упал на машину в районе Сибирского тракта в Екатеринбурге. Из-за происшествия затруднено движение на выезде из города.

Сильный ветер, о котором предупреждали накануне спасатели, повалил дерево в Екатеринбурге. Тополь упал на проезжавший по Сибирскому тракту Fiat Ducato, сообщает Е1.

В результате происшествия у автомобиля разбито лобовое стекло, повреждена крыша.

По словам очевидцев, упавшее дерево перегородило автодорогу на выезде из Екатеринбурга в сторону Тюмени. Машины стоят в километровых пробках, а препятствие объезжают по газону.

Напомним, синоптики предупредили о шквалистом ветре и заморозках до минус трёх градусов в ближайшие двое суток.

Сюжеты:
Екатеринбург
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