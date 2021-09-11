Рухнувший на авто тополь стал причиной пробки на выезде из Екатеринбурга

Тополь упал на машину в районе Сибирского тракта в Екатеринбурге. Из-за происшествия затруднено движение на выезде из города.

Сильный ветер, о котором предупреждали накануне спасатели, повалил дерево в Екатеринбурге. Тополь упал на проезжавший по Сибирскому тракту Fiat Ducato, сообщает Е1. В результате происшествия у автомобиля разбито лобовое стекло, повреждена крыша. По словам очевидцев, упавшее дерево перегородило автодорогу на выезде из Екатеринбурга в сторону Тюмени. Машины стоят в километровых пробках, а препятствие объезжают по газону. Напомним, синоптики предупредили о шквалистом ветре и заморозках до минус трёх градусов в ближайшие двое суток. Сильный ветер до 20 метров в секунду ожидается в Свердловской области

Материалы по теме: 17 аварийных деревьев будут вырублены в Нижнем Тагиле

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter