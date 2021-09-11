Рухнувший на авто тополь стал причиной пробки на выезде из Екатеринбурга

Сильный ветер, о котором предупреждали накануне спасатели, повалил дерево в Екатеринбурге. Тополь упал на проезжавший по Сибирскому тракту Fiat Ducato, сообщает Е1.
В результате происшествия у автомобиля разбито лобовое стекло, повреждена крыша.
По словам очевидцев, упавшее дерево перегородило автодорогу на выезде из Екатеринбурга в сторону Тюмени. Машины стоят в километровых пробках, а препятствие объезжают по газону.
Напомним, синоптики предупредили о шквалистом ветре и заморозках до минус трёх градусов в ближайшие двое суток.