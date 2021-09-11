Шла из школы: подробности наезда на девочку-пешехода на Руднике в Нижнем Тагиле

Шла из школы: подробности наезда на девочку-пешехода на Руднике в Нижнем Тагиле
Шла из школы: подробности наезда на девочку-пешехода на Руднике в Нижнем Тагиле
Сегодня, 15:02ПроисшествияФото: Отдел пропаганды ГИБДД
Школьница была госпитализирована с переломом голени после наезда иномарки на улице Перова в Нижнем Тагиле. Авария произошла на пешеходном переходе 11 сентября около 11 утра.

13-летняя девочка шла из школы на автобусную остановку по пешеходному переходу у дома № 131 на улице Перова. На нее наехал водитель «Фольксваген Туран», 1985 года рождения. Ранее тагильчанин не привлекался к административной ответственности, его водительский стаж составляет семь лет, за рулем в момент ДТП он был трезвым.

Пострадавшая госпитализирована в горбольницу № 4. В отношении водителя составлен протокол за непредоставление преимущества пешеходу, сообщает отдел пропаганды ГИБДД.

Фото:Отдел пропаганды ГИБДД

Напомним, двухмесячный ребенок пострадал в ДТП, которое произошло 10 сентября в КРЦ «Россия» в Нижнем Тагиле. Предварительно медики диагностировали у него сотрясение головного мозга. Также был госпитализирован его дедушка с переломом наколенника.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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