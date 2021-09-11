Стали известны подробности смерти охотника на квадроцикле под Первоуральском

Заявление о пропаже супруга написала его жена 10 сентября. По ее словам, 9 сентября муж уехал на охоту в лес рядом с садом «Барсучья горка» и перестал выходить на связь.
Мужчину искали более 40 человек, в том числе волонтеры и охотоведы. 11 сентября ночью им удалось обнаружить квадроцикл, а утром было найдено тело охотника примерно в полукилометре от транспортного средства, а рядом лежало его ружье, сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
На месте обнаружения тела также работают сотрудники Следственного комитета. Для точной причины смерти охотника будет проведена судмедэкспертиза.
Напомним, в Асбесте 5 сентября пропала 83-летняя пенсионерка Вера Зозуля. У бабушки при себе нет никаких документов, она страдает потерей памяти и нуждается в помощи медиков.