Стали известны подробности смерти охотника на квадроцикле под Первоуральском

Стали известны подробности смерти охотника на квадроцикле под Первоуральском
Стали известны подробности смерти охотника на квадроцикле под Первоуральском
Сегодня, 14:27ПроисшествияФото: 1MI
Подробности смерти 41-летнего охотника, который пропал на квадроцикле под Первоуральском, рассказали в полиции.

Заявление о пропаже супруга написала его жена 10 сентября. По ее словам, 9 сентября муж уехал на охоту в лес рядом с садом «Барсучья горка» и перестал выходить на связь.

Мужчину искали более 40 человек, в том числе волонтеры и охотоведы. 11 сентября ночью им удалось обнаружить квадроцикл, а утром было найдено тело охотника примерно в полукилометре от транспортного средства, а рядом лежало его ружье, сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

На месте обнаружения тела также работают сотрудники Следственного комитета. Для точной причины смерти охотника будет проведена судмедэкспертиза.

Напомним, в Асбесте 5 сентября пропала 83-летняя пенсионерка Вера Зозуля. У бабушки при себе нет никаких документов, она страдает потерей памяти и нуждается в помощи медиков.

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