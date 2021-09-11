Телеведущая канала ОТВ Анастасия Анисимова умерла после долгой болезни

Многим жителям Свердловской области она известна как лицо «Областного телевидения», ведущая программ «Кабинет министров», «Территория права», «Четвертая власть» и других. На ОТВ Анастасия Анисимова пришла еще в 2001 году — работать корреспондентом, затем редактором и ведущей, добавили в департаменте.