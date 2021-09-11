Вся в крови: девочку-подростка сбил автомобиль на Руднике в Нижнем Тагиле

Вся в крови: девочку-подростка сбил автомобиль на Руднике в Нижнем Тагиле
Вся в крови: девочку-подростка сбил автомобиль на Руднике в Нижнем Тагиле
Сегодня, 12:21ПроисшествияФото: 1MI
Девочку-подростка сбил автомобиль утром 11 сентября на пешеходном переходе на улице Перова в Нижнем Тагиле. По словам очевидцев, она вся в крови.

Авария произошла около 11 утра, на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и медики скорой помощи. Пострадавшая лежит прямо на пешеходном переходе, сообщается в паблике «Инцидент Нижний Тагил».

В ГИБДД факт аварии редакции TagilCity.ru подтвердили и обещали рассказать подробности позднее.

Напомним, 9 сентября в Нижнем Тагиле под колесами иномарки погибла 81-летняя пенсионерка, которая перебегала дорогу в неположенном месте на улице Береговая-Ударная. 21-летний водитель оказался трезв, он пояснил, что не заметил женщину в темное время суток.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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