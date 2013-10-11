Подростки со всей РФ «минировали» школы друг друга ради онлайн-игр. Тагил тоже замешан
Подростки из Таганрога Ростовской области, Нижнего Тагила и других городов России и зарубежья играли в онлайн-игру, а чтобы «законно» пропускать уроки, весь год через интернет-приложения звонили в школы и говорили, что учебные заведения заминированы, сообщило в четверг МВД по Ростовской области.
По данным оперативников, к сообщениям о минировании школ причастны подростки в возрасте до 17 лет. Во время онлайн-сражений они переписывались и обсуждали вопрос, как пропустить занятия в школе. Родилась идея сделать звонки с сообщениями о заложенной бомбе в образовательные учреждения друг друга говорится в сообщении ведомства.
Как уточнили в ФСБ региона, подростки звонили через Skype и другие приложения. Для конспирации они использовали программы по изменению голоса. В компании несовершеннолетних геймеров были и жители зарубежных государств.
В итоге только в Таганроге меньше чем за год пять школ «минировались» десять раз. Полиция возбудила десять уголовных дел по статье «заведомо ложное сообщение об акте терроризма», которая грозит тремя годами колонии.
В настоящее время оперативники допрашивают двух подростков — из Таганрога и Нижнего Тагила. Пока эти несовершеннолетние проходят в деле как свидетели. Обстоятельства всех эпизодов выясняются.
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