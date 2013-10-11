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Подростки со всей РФ «минировали» школы друг друга ради онлайн-игр. Тагил тоже замешан
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Подростки со всей РФ «минировали» школы друг друга ради онлайн-игр. Тагил тоже замешан

11 октября 2013, 09:00ПроисшествияЕвгения
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