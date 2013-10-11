Подростки со всей РФ «минировали» школы друг друга ради онлайн-игр. Тагил тоже замешан

По данным оперативников, к сообщениям о минировании школ причастны подростки в возрасте до 17 лет. Во время онлайн-сражений они переписывались и обсуждали вопрос, как пропустить занятия в школе. Родилась идея сделать звонки с сообщениями о заложенной бомбе в образовательные учреждения друг друга говорится в сообщении ведомства.

Как уточнили в ФСБ региона, подростки звонили через Skype и другие приложения. Для конспирации они использовали программы по изменению голоса. В компании несовершеннолетних геймеров были и жители зарубежных государств.

В итоге только в Таганроге меньше чем за год пять школ «минировались» десять раз. Полиция возбудила десять уголовных дел по статье «заведомо ложное сообщение об акте терроризма», которая грозит тремя годами колонии.