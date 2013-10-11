Сегодня утром в Нижнем Тагиле авария: около НТГСПА перевернулась машина (ФОТО)
11 октября 2013, 14:05Происшествия
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Сегодня утром приблизительно в 10:00 в Нижнем Тагиле на улице Краcногвардейская произошла авария.
Как рассказывают очевидцы происшествия в паблике «Типичный Тагильчанин», около НТГСПА водитель ВАЗ-2112, выезжая с парковки, не пропустил водителя Tagaz, из-за чего чего машину выкинуло на обочину и перевернуло.
На место происшествия прибыла оперативная группа ГИБДД, о состоянии пострадавших пока ничего неизвестно. Точная причина аварии также будет известна позднее. Стоит добавить, с наступлением заморозков традиционно увеличится число ДТП, поэтому просим тагильчан быть максимально внимательными на дороге.
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Фото «Типичный Тагильчанин».
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