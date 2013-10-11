Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
За последнюю неделю в Нижнем Тагиле зафиксировано 6 пожаров: погиб один человек
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

За последнюю неделю в Нижнем Тагиле зафиксировано 6 пожаров: погиб один человек

11 октября 2013, 14:40Происшествия
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Срединедельный культобзор: «Всё в шоколаде»