За последнюю неделю в Нижнем Тагиле зафиксировано 6 пожаров: погиб один человек

И сегодня рано утром в 5:12 в коллективном саду УХП №1, участок 38, в результате пожара в садовом доме погиб мужчина 1980 года рождения. Его тело было обнаружено в ходе тушения, скорее всего, он отравился продуктами горения. Пожарные предполагают, что возгорание случилось из-за неправильной эксплуатации печи. Известно, что дом сгорел полностью.

Кроме того, сегодняшним утром тридцатью минутами позднее в коллективном саду «Дружба» на улице Главная, участок 5, сгорели надворные постройки. Площадь пожара – 20 квадратных метров, причиной стало короткое замыкание проводки.

Другие 4 пожара недели произошли 7 октября в ночное время. В 00:47 в поселке Серебрянка на улице Зеленая, 21 сгорел частный дом и надворные постройки. Общая площадь пожара – 10 квадратных метров. Хотя никто не пострадал, семья осталась фактически без жилья и без каких-либо предметов обихода.

Еще один пожар произошел в 1:23 на улице Б.Гальянская, 60 – также сгорел частный жилой дом и надворные постройки. В 5:03 на улице Полярная, 27 в результате замыкания проводки загорелась кровля дома под дачу.

Кроме того, 7 октября сгорела машина ВАЗ-2106 на улице Полюсная у дома №5. Предполагается, что это был поджог.