70-летняя пенсионерка попала под колеса ВАЗа в Нижнем Тагиле

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11 октября около 08:30 водитель ВАЗ-2111 сбил пожилую тагильчанку на нерегулируемом пешеходном переходе на Пархоменко, 110.
Сюжеты: Нижний Тагил
Установлено, что 61-летний водитель ВАЗа ехал стороны улицы Победы в сторону улицы Серова и у дома №110 по улице Пархоменко сбил пенсионерку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате аварии женщина с сотрясением головного мозга госпитализирована в ЦГБ №2.
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Сотрудники ГИБДД устанавливают причины и обстоятельства ДТП. По заключению медосвидетельствования, водитель ВАЗа был трезвый, сообщает отдел пропаганды ГИБДД.
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