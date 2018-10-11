ДТП в Каменске-Уральском: водитель Mazda умер в реанимации

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, водитель иномарки получил тяжелые травмы после ДТП с пассажирским автобусом. 11 октября мужчина умер в больнице.

Сейчас прокуратура начала проверку по факту аварии.

Напомним, что 10 октября в Каменске-Уральском произошло ДТП — водитель Mazda врезался в пассажирский автобус. В результате пострадали 17 человек, в том числе четыре ребенка.