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ДТП в Каменске-Уральском: водитель Mazda умер в реанимации
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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ДТП в Каменске-Уральском: водитель Mazda умер в реанимации

Сегодня, 11:08ПроисшествияФото: группа «Подслушано Каменск-Уральский»
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