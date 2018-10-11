Вынес на улицу прямо в пижаме: пьяный салдинец насильно забрал ребенка у матери
6 октября около 23:00 пьяный салдинец забрал свое ребенка из дома матери прямо в пижаме.
6 октября около 23:00 житель Верхней Салды принес своей бывшей жене алименты. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Неожиданно мужчина схватил сына, который вышел его встретить, и прямо в пижаме забрал с собой на улицу. Мать ребенка не смогла остановить отца мальчика.
Женщина вызвала сотрудников полиции. Мужчина вместе сыном был обнаружен по месту проживания. Туда прибыли начальник отделения участковых оперуполномоченных и начальник отделения по делам несовершеннолетних. Отец отказался открыть дверь на просьбы сотрудников полиции.
Проведя переговоры, полицейские смогли убедить салдинца пустить их внутрь. Женщина с ребенком были доставлены домой, а мужчина задержан.
По результатам организованной проверки будет принято соответствующее процессуальное решение, информирует ГУ МВД России по Свердловской области.