На Урале пьяная мать гуляла с полуголым ребенком на руках
В социальных сетях появилось видео из города Краснотурьинска, где девушка гуляет по улицам с полуголым ребенком на руках.
Молодая пара зашла в магазин, где купила пиво. На просьбу продавца завернуть ребенка в куртку молодого человека, пара ответила, что они не хотят, чтобы ребенок описал ее.
Все происходящее внутри магазина записали две камеры. Видео датировано 5 октября. В тот день на улице была температура чуть выше 15 градусов тепла.
На эту историю уже обратила внимание полиция.
Гражданка на видео привлечена к административной ответственности за неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Она взята на контроль и поставлена на профилактический учет в ПДН, сообщили в МО МВД России «Краснотурьинский».
Женщина призналась полицейским, что в тот день была в нетрезвом состоянии, а ребенок был раздет, потому что находился в машине.