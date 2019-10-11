На Урале пьяная мать гуляла с полуголым ребенком на руках

Молодая пара зашла в магазин, где купила пиво. На просьбу продавца завернуть ребенка в куртку молодого человека, пара ответила, что они не хотят, чтобы ребенок описал ее.

Все происходящее внутри магазина записали две камеры. Видео датировано 5 октября. В тот день на улице была температура чуть выше 15 градусов тепла.

На эту историю уже обратила внимание полиция.

Гражданка на видео привлечена к административной ответственности за неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Она взята на контроль и поставлена на профилактический учет в ПДН, сообщили в МО МВД России «Краснотурьинский».