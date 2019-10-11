В Екатеринбурге на главреда ИА ЕАН напал неизвестный с ножом
Вчера, 21:40ПроисшествияФото: pixabay.com
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В Екатеринбурге произошло нападение на главного редактора информагентства «Европейско-Азиатские новости» (ЕАН) Александра Кириллова. Неизвестный напал на него с ножом, сообщает портал E1.
Сюжеты: Екатеринбург
Со словами: «Пропади оно всё пропадом!» какой-то черт пытался ткнуть меня ножиком у магазина, написал Кириллов на своей странице в Facebook.
Как уточнил сам журналист изданию, у магазина к нему подошел странный мужчина, сказал что-то невразумительное и достал нож.
Я не думаю, что это связано с моей профессиональной деятельностью, может быть, осеннее обострение просто, предположил Кириллов.
Он пока не решил, стоит ли обращаться по этому поводу в полицию с заявлением.
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