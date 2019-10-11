В Екатеринбурге на главреда ИА ЕАН напал неизвестный с ножом

Со словами: «Пропади оно всё пропадом!» какой-то черт пытался ткнуть меня ножиком у магазина, написал Кириллов на своей странице в Facebook.

Как уточнил сам журналист изданию, у магазина к нему подошел странный мужчина, сказал что-то невразумительное и достал нож.

Я не думаю, что это связано с моей профессиональной деятельностью, может быть, осеннее обострение просто, предположил Кириллов.