В Екатеринбурге на обвиняемого в ДТП на улице Малышева завели второе уголовное дело

2 октября дело было передано в отдел по расследованию особо важных преступлений и объединено с текущим о ДТП с двумя погибшими, рассказал адвокат.

Суд также принял решение уменьшить срок заключения Васильева под стражей на два месяца. Он пробудет в СИЗО до 12 декабря.