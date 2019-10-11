В Екатеринбурге на обвиняемого в ДТП на улице Малышева завели второе уголовное дело
Вчера, 22:01ПроисшествияФото: pixabay.com
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Следователи возбудили второе уголовное дело в отношении 23-летнего жителя Екатеринбурга Владимира Васильева, который стал обвиняемым в ДТП на улице Малышева, рядом с торговым центром «Алатырь». По мнению сыщиков, молодой человек передвигался на угнанном авто, сообщает «Уралинформбюро».
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2 октября дело было передано в отдел по расследованию особо важных преступлений и объединено с текущим о ДТП с двумя погибшими, рассказал адвокат.
Суд также принял решение уменьшить срок заключения Васильева под стражей на два месяца. Он пробудет в СИЗО до 12 декабря.
4 августа около пяти утра на перекрестке улиц Малышева и Московской Kia Rio, за рулем которой находился Васильев, на бешеной скорости врезалась в ряд машин на светофоре. В результате ДТП два человека погибли.
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