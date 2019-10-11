В Екатеринбурге неизвестный ограбил и пытался изнасиловать девушку
Сегодня, 09:00ПроисшествияФото: Е1.ru
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В Екатеринбурге неизвестный мужчина напал на девушку. Сначала он полез к ней целоваться, но потерпевшая его укусила, тогда он затащил ее в кусты и избил, пишет портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Инцидент произошел около полуночи на Объездной. К девушке подошел мужчина, на вид ему 18-20 лет. Он преградил девушке путь и попросил закурить. Когда получил отказ, схватил ее и потащил в кусты.
Когда он дотащил, он положил меня на землю и стал лезть. Он пытался засунуть свой язык в мой рот. У него это получилось, я очень сильно укусила его за язык, рассказала потерпевшая.
Когда девушка дала отпор, он избил ее, выхватил рюкзак с деньгами и документами, и скрылся.
Потерпевшая написала заявление о попытке изнасилования. Заведено уголовное дело по статье «Грабеж». Составлен портрет подозреваемого.
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