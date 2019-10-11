В Екатеринбурге неизвестный ограбил и пытался изнасиловать девушку

Инцидент произошел около полуночи на Объездной. К девушке подошел мужчина, на вид ему 18-20 лет. Он преградил девушке путь и попросил закурить. Когда получил отказ, схватил ее и потащил в кусты.

Когда он дотащил, он положил меня на землю и стал лезть. Он пытался засунуть свой язык в мой рот. У него это получилось, я очень сильно укусила его за язык, рассказала потерпевшая.

Когда девушка дала отпор, он избил ее, выхватил рюкзак с деньгами и документами, и скрылся.