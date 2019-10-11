В Нижнем Тагиле горела квартира на улице Зари

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Минувшим вечером в Нижнем Тагиле произошел пожар в квартире на улице Зари, сообщает ГУ МЧС по региону.
Сюжеты: Нижний Тагил
На площади один квадратный метр повреждено домашнее имущество в квартире на четвертом этаже девятиэтажного дома. В тушении пожара были задействованы три единицы техники и десять спасателей.
Открытое горение ликвидировано в течение десяти минут. В пожаре никто не пострадал.
Напомним, днем ранее под Нижним Тагилом сгорели два частных дома. В одном из случаев подозревают поджог.
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