В Нижнем Тагиле сгорел цех на Лебяжинской

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В Нижнем Тагиле пожарные два часа тушили возгорание в неработающем цехе на улице Лебяжинская, сообщает ИА «Все новости».
Сюжеты: Нижний Тагил
В пожаре никто не пострадал, рассказали в МЧС по Свердловской области.
Сообщение о возгорании поступило около 13 часов в пятницу, 11 октября. В производственном цехе загорелась контейнерная лента и внутренняя обшивка самого здания.
На тушение пожара выехало 10 спецмашин и 36 человек личного состава. Открытое горение было локализовано в 15 часов, а окончательно потушили все конструкции около 19 часов.
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