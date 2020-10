На Урале пенсионер лишился 800 тысяч рублей после перевода на «защищенный» счет

В Екатеринбурге 69-летний пенсионер лишился 803 тысяч рублей после того, как незнакомка уговорила его перевести средства на «безопасные счета» для защиты от мошенничества, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.

Пенсионеру позвонила женщина и представилась сотрудницей банка. Она заявила, что с его карты неизвестные пытаются снять деньги. Для отмены операции средства необходимо перевести на «защищенный» счет. После этого мужчина последовал указаниям лжесотрудника банка и сообщил секретный код, полученный в уведомлении. Затем пенсионер снял средства и перевел на указанный счет. Однако мошенница не остановилась. Она поинтересовалась, имеются ли у потерпевшего другие расчетные счета, на что он ответил утвердительно. После этого девушка убедила мужчину снять и перевести средства по аналогичной схеме. После того, как все было сделано, мужчина понял, что его обманули. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (Мошенничество в крупном размере). Напомним, в начале октября в Екатеринбурге женщина лишилась 45,8 тысячи рублей после того, как с ней связалась «сотрудница» банка и сообщила, что с карты кто-то пытается снять деньги. С целью защиты средств «сотрудница» банка попросила назвать коды из смс-сообщений. После этого средства с карты потерпевшей были списаны. На Урале женщина лишилась 45 тысяч рублей после разговора с «банком»

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter