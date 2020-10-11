На Урале пенсионер лишился 800 тысяч рублей после перевода на «защищенный» счет

Напомним, в начале октября в Екатеринбурге женщина лишилась 45,8 тысячи рублей после того, как с ней связалась «сотрудница» банка и сообщила, что с карты кто-то пытается снять деньги. С целью защиты средств «сотрудница» банка попросила назвать коды из смс-сообщений. После этого средства с карты потерпевшей были списаны.