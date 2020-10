«Трупы среди живых»: активисты сообщили об издевательствах в собачьем приюте на Урале

В приюте для собак в Артемовском издеваются над животными. Их не кормят, не поят. Животные умирают от обезвоживания и болезней. Об этом TagilCity.ru рассказала общественница Оксана.

По ее словам, о ситуации было известно давно. Однако волонтеров на территорию приюта не пускали. Мотивировали сотрудники свои действия тем, что территория частная. В очередной раз волонтеры подготовились к поездке. Они взяли с собой еду и воду для собак. Они уже были уверены, что будут вывозить их с территории приюта. Оксана рассказывает, что они приехали из Екатеринбурга. Среди активистов были четыре человека, которые имеют удостоверения общественных инспекторов в части контроля за содержанием безнадзорных животных. В результате никого на территорию не пустили, даже несмотря на предъявление корочек. Сотрудники, находившиеся в этот момент в приюте, связались с начальством, которое позднее прибыло на место и после проверки документов пропустило общественников на территорию приюта. Однако пройти смогли только те, кто имеет удостоверения. Если есть ад на земле, то это живодерня Артемовского. Собаки там живут в ужаснейших условиях. Странно, что имея достаточно хорошую территорию, такое количество вольеров, для собак не создаются условия. Те условия, в которых жили собаки — это ни воды, ни еды, экскрименты, трупы среди живых тут же в вольерах. Собаки умирают от истощения, никто не заморачивается их кормить, рассказывает Оксана. Волонтеры на территории приюта Волонтеры на территории приюта Video: личная страница Оксаны Реневой во "Вконтакте" Она также добавила, что больные животные сидят вместе со здоровыми. Большинство из собак не стоит на ногах от истощения и обезвоживания. Волонтеры обратились за помощью по единому телефону службы спасения. В результате на место прибыл следователь-дознаватель, судмедэксперт-криминалист. Они обнаружили на территории закопанные трупы собак. Заявление написано, все зафиксировано, забран труп собаки из вольера, чтобы провести вскрытие и узнать от чего она умерла, сообщила Оксана. Она добавила, что после размещения в социальных сетях видео об издевательствах, к ним начали звонить и подходить люди, которые рассказывали, что их собаки пропадали и должны были попасть именно в этот приют. Однако на территорию их не пускали даже несмотря на то, что пытались они забрать своих животных. Кормление собак Кормление собак Video: личная страница Оксаны Реневой во "Вконтакте" Сейчас активисты планируют добиваться свободного входа для волонтеров на территорию приюта, чтобы они могли кормить собак, выгуливать их, а также следить за ситуацией. Напомним, в Артемовске волонтеры обнаружили приют для собак с непригодными для проживания условиями. Причиной для общественной проверки послужили сообщения СМИ о том, что в приюте не чистят вольеры, собаки голодают и живут среди фекалий.

