В Екатеринбурге возле жилого дома за мусорными баками нашли боеприпасы

В Екатеринбурге жители одного из домов на Уралмаше нашли за мусорными баками два боеприпаса похожих на боевые, пишет E1.

На место была вызвана полиция, спасатели, скорая, а также саперы. Последние проверили находку. По словам руководителя пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, ничего взрывоопасного обнаружено не было. В начале октября правоохранительные органы в Новой Ляле получили сообщение о подозрительной находке. На месте происшествия был обнаружен предмет, похожий на ручную осколочную гранату Ф-1. После осмотра было установлено, что в устройстве имеются следы кустарной доработки. В гранату был ввинчен запал со шнуром. Находка была уничтожена сотрудниками Росгвардии. На Урале сотрудники Росгвардии уничтожили подозрительную находку

