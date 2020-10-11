В Екатеринбурге возле жилого дома за мусорными баками нашли боеприпасы

В Екатеринбурге возле жилого дома за мусорными баками нашли боеприпасы

Сегодня, 10:16ПроисшествияPhoto: Скриншот с видео E1.ru
В Екатеринбурге жители одного из домов на Уралмаше нашли за мусорными баками два боеприпаса похожих на боевые, пишет E1.

На место была вызвана полиция, спасатели, скорая, а также саперы. Последние проверили находку.

По словам руководителя пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, ничего взрывоопасного обнаружено не было.

В начале октября правоохранительные органы в Новой Ляле получили сообщение о подозрительной находке. На месте происшествия был обнаружен предмет, похожий на ручную осколочную гранату Ф-1. После осмотра было установлено, что в устройстве имеются следы кустарной доработки. В гранату был ввинчен запал со шнуром. Находка была уничтожена сотрудниками Росгвардии.

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