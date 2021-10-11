8-летний ребенок погиб в ДТП на мопеде на выезде из Екатеринбурга

8-летний ребенок погиб в ДТП на мопеде на выезде из Екатеринбурга
8-летний ребенок погиб в ДТП на мопеде на выезде из Екатеринбурга
Сегодня, 10:31ПроисшествияФото: 1МI
Двое несовершеннолетних братьев попали на мопеде в ДТП на выезде из Екатеринбурга. Младший из детей погиб, старший госпитализирован с переломом основания черепа.

10 октября 2021 года подростки на мопеде попали в ДТП с легковым автомобилем в Екатеринбурге, сообщает E1.

10-летний ребенок управлял мопедом, который ему недавно подарили родители. Сзади сидел его 8-летний брат. ЧП произошло на улице Димитрова в Екатеринбурге — подросток не уступил дорогу «Пежо» при выезде с прилегающей территории.

Фото:отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу

Младший из братьев погиб на месте, старшего госпитализировали с переломом основания черепа. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства происшествия.

Напомним, 8-летний мальчик едва не погиб на Россельбане после ссоры с матерью. Женщина отругала ребенка за плохую тренировку и отправила в пешее путешествие домой, до которого было 6 километров по оживленной трассе.

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Екатеринбург
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