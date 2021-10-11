Администрация тагильского цирка прокомментировала инцидент с обезьяной и ребенком

Шимпанзе напала на 11-летнего мальчика по время представления в цирке в Нижнем Тагиле. Администрация цирка дала комментарии по поводу инцидента, заявив, что все было под контролем.

Инцидент произошел в тагильском цирке 10 октября 2021 года во время вечернего представления, сообщили TagilCity.ru в администрации цирка. Со слов руководства цирка, ситуация находилась под контролем дрессировщиков, а ребенок случайно получил травму ноги, когда его лапой задела шимпанзе. Животные не были в тот момент агрессивными, они бегали по проходам и приветствовали зрителей,рассказали в администрации цирка редакции. После инцидента мальчику оказал помощь штатный медик, ребенка пригласили за кулисы для общения с животными. Родители мальчика претензий к дрессировщикам не имеют, отмечает администрация цирка. По факту случившегося СК РФ по Свердловской области организовал проверку, сообщил старший помощник руководителя регионального Следственного комитета Александр Шульга. Проверка проводится на предмет возможного наличия признаков статьи Уголовного кодекса РФ «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей» (ст.238 УК РФ). Напомним, 11-летний ребенок пострадал во время представления в цирке Нижнего Тагила. В какой-то момент дрессированные шимпанзе побежали в зрительские ряды, где одна из обезьян причинила мальчику травму ноги. Разъяренная обезьяна напала на ребенка во время представления в цирке Нижнего Тагила

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