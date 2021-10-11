Екатеринбурженка стала жертвой «спецоперации ФСБ» и лишилась 150 тысяч рублей

Екатеринбурженка стала жертвой «спецоперации ФСБ» и лишилась 150 тысяч рублей
Екатеринбурженка стала жертвой «спецоперации ФСБ» и лишилась 150 тысяч рублей
Сегодня, 10:15ПроисшествияФото: 1МI
Телефонные мошенники уговорили екатеринбурженку помочь им выявить в Сбербанке «вора», для чего ей пришлось оформить на себя кредитную карту. Женщина перевела мошенникам 145 тысяч рублей.

Екатеринбурженке позвонили сначала из «Сбербанка», а затем из «ФСБ», и сообщили, что по ее личным данным мошенники попытались оформить кредит, сообщает Ура.ру.

«Сотрудник ФСБ» попросил женщину помочь выявить в Сбербанке вора, для чего жертве обмана потребовалось сходить в отделение банка и попытаться оформить на себя кредит в 150 тысяч рублей. В кредите клиентке отказали, но выдали карту, с которой екатеринбурженка и перевела мошенникам 145 тысяч рублей - 5 тысяч с нее удержали комиссии.

Напомним, 62-летняя жительница Нижнего Тагила перевела телефонным мошенникам почти 4,5 миллиона рублей.

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