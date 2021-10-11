Екатеринбурженка стала жертвой «спецоперации ФСБ» и лишилась 150 тысяч рублей

Телефонные мошенники уговорили екатеринбурженку помочь им выявить в Сбербанке «вора», для чего ей пришлось оформить на себя кредитную карту. Женщина перевела мошенникам 145 тысяч рублей.

Екатеринбурженке позвонили сначала из «Сбербанка», а затем из «ФСБ», и сообщили, что по ее личным данным мошенники попытались оформить кредит, сообщает Ура.ру. «Сотрудник ФСБ» попросил женщину помочь выявить в Сбербанке вора, для чего жертве обмана потребовалось сходить в отделение банка и попытаться оформить на себя кредит в 150 тысяч рублей. В кредите клиентке отказали, но выдали карту, с которой екатеринбурженка и перевела мошенникам 145 тысяч рублей - 5 тысяч с нее удержали комиссии. Напомним, 62-летняя жительница Нижнего Тагила перевела телефонным мошенникам почти 4,5 миллиона рублей. 62-летняя тагильчанка перевела 4,5 миллиона на счета мошенников

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter