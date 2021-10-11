Из-за нападения на ребенка обезьяны цирк в Нижнем Тагиле ждет проверка прокуратуры

Напомним, 9 октября в Нижнем Тагиле во время представления в цирке обезьяна напала на пятилетнего ребенка и причинила ему травму левой ноги. Медиками на месте была оказана помощь. Сообщалось, что претензий к цирку родители мальчика не имеют, а администрация принесла семье извинения.