Из-за нападения на ребенка обезьяны цирк в Нижнем Тагиле ждет проверка прокуратуры

В ходе нее будет дана оценка соблюдения требований об охране жизни и здоровья детей, а также соблюдение техники безопасности. Дополнительно планируется запросить ветеринарную документацию на животное, сообщили TagilCity.ru в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Напомним, 9 октября в Нижнем Тагиле во время представления в цирке обезьяна напала на пятилетнего ребенка и причинила ему травму левой ноги. Медиками на месте была оказана помощь. Сообщалось, что претензий к цирку родители мальчика не имеют, а администрация принесла семье извинения.