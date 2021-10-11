Из-за нападения на ребенка обезьяны цирк в Нижнем Тагиле ждет проверка прокуратуры

Из-за нападения на ребенка обезьяны цирк в Нижнем Тагиле ждет проверка прокуратуры
Из-за нападения на ребенка обезьяны цирк в Нижнем Тагиле ждет проверка прокуратуры
Сегодня, 13:16ПроисшествияФото: 1MI
После нападения на 5-летнего ребенка обезьяны в цирке Нижнего Тагила прокуратура Ленинского района начала проверку.

В ходе нее будет дана оценка соблюдения требований об охране жизни и здоровья детей, а также соблюдение техники безопасности. Дополнительно планируется запросить ветеринарную документацию на животное, сообщили TagilCity.ru в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Напомним, 9 октября в Нижнем Тагиле во время представления в цирке обезьяна напала на пятилетнего ребенка и причинила ему травму левой ноги. Медиками на месте была оказана помощь. Сообщалось, что претензий к цирку родители мальчика не имеют, а администрация принесла семье извинения.

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Нижний Тагил
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