Мигрант убил свою сожительницу во время алкогольного застолья в Екатеринбурге

Мигрант убил свою сожительницу во время алкогольного застолья в Екатеринбурге
Мигрант убил свою сожительницу во время алкогольного застолья в Екатеринбурге
Сегодня, 21:06ПроисшествияФото: 1MI
26-летний приезжий в Екатеринбурге убил свою 40-летнюю сожительницу, когда они распивали алкогольные напитки. Ее тело было обнаружено 17-летней дочерью.

Как стало известно, происшествие случилось в ночь на 10 октября в общежитии, расположенном в Чкаловском районе. Совершив преступление, мужчина предпринял попытку скрыться. Однако вскоре он связался с родственниками потерпевшей и сознался в содеянном. Вскрыв дверь комнаты, родственники обнаружили тело женщины, сообщает УМВД России по Екатеринбургу.

Потом мигрант пришел к сотрудникам полиции и написал явку с повинной. Оружие он принес с собой. На данный момент ему предъявлено обвинение по статье «Убийство».

Напомним, в середине августа стало известно, что в Екатеринбурге крановщик написал заявление в полицию о нападении на него на стройке жилого комплекса четверых рабочих-мигрантов из Узбекистана.

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Екатеринбург
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