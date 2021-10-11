Мигрант убил свою сожительницу во время алкогольного застолья в Екатеринбурге

26-летний приезжий в Екатеринбурге убил свою 40-летнюю сожительницу, когда они распивали алкогольные напитки. Ее тело было обнаружено 17-летней дочерью.

Как стало известно, происшествие случилось в ночь на 10 октября в общежитии, расположенном в Чкаловском районе. Совершив преступление, мужчина предпринял попытку скрыться. Однако вскоре он связался с родственниками потерпевшей и сознался в содеянном. Вскрыв дверь комнаты, родственники обнаружили тело женщины, сообщает УМВД России по Екатеринбургу. Потом мигрант пришел к сотрудникам полиции и написал явку с повинной. Оружие он принес с собой. На данный момент ему предъявлено обвинение по статье «Убийство». Напомним, в середине августа стало известно, что в Екатеринбурге крановщик написал заявление в полицию о нападении на него на стройке жилого комплекса четверых рабочих-мигрантов из Узбекистана. Крановщик заявил об избиении мигрантами на стройке в Екатеринбурге

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