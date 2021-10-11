Мужчина из Полевского хотел заработать на бирже и потерял два миллиона рублей

В интернете он увидел рекламу сервиса, который обещал получить прибыль на продаже акций различных компаний. Зарегистрировавшись, уралец увидел, что на сайте ему нужно завести «киви-кошелек» и внести туда стартовую сумму 12 тысяч рублей.
Там же ему объяснили, что проценты на ставке растут не быстро, поэтому нужно пополнять биржевой баланс. Тогда мужчина перевел еще 150 и 139 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области.
С целью внушить доверие клиенту, злоумышленники скинули ему около 15 тысяч рублей в качестве процентов от проданных акций. Тогда свердловчанин вложил еще 1,8 миллиона рублей. Однако при попытке вывести прибыль он понял, что счет был заблокирован.
В полиции возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
Напомним, три пенсионерки из Нижнего Тагила отдали мошенникам свои сбережения, которые якобы нужны их родственникам за не привлечение к уголовной ответственности за совершенное ДТП.