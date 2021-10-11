Мужчина из Полевского хотел заработать на бирже и потерял два миллиона рублей

С целью внушить доверие клиенту, злоумышленники скинули ему около 15 тысяч рублей в качестве процентов от проданных акций. Тогда свердловчанин вложил еще 1,8 миллиона рублей. Однако при попытке вывести прибыль он понял, что счет был заблокирован.