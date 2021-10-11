Неизвестный «заминировал» здание Роспотребнадзора в Нижнем Тагиле

11 октября 2021 года около 14:00 начата экстренная эвакуация сотрудников Роспотребнадзора из здания по улице Октябрьской революции, 86, сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил» ВКонтакте.
К зданию подтягиваются экстренные службы города: МЧС, полиция, Росгвардия, ОМОН, скорая помощь. По сообщению очевидцев, люди уже около часа стоят под дождем. В городе от улицы Газетной перекрыто движение до самого ЦУМа.
Эвакуировали также сотрудников Роспотребнадзора в Первоуральске после звонка неизвестного о минировании. На месте работают все экстренные службы города.
В полиции произошедшее пока не комментируют. В Росгвардии от комментариев воздержались. В Роспотребнадзоре TagilCity.ru информацию о массовых эвакуациях отделений подтвердили. Подробности рассказать отказались.