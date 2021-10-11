Подросток зарезал одноклассника во дворе школы в Дагестане

Подросток зарезал одноклассника во дворе школы в Дагестане
Подросток зарезал одноклассника во дворе школы в Дагестане
Сегодня, 22:23ПроисшествияФото: 1MI
В процессе конфликта ученик девятого класса школы № 51 в Махачкале ударил ножом своего одноклассника. От полученной травмы тот скончался. Инцидент случился 11 октября.

В отношении 15-летнего подозреваемого было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Во время допроса школьник рассказал, что ненамеренно ранил одноклассника. Это произошло в состоянии аффекта, пишет ИА «Новые известия». После происшествия власти приняли решение усилить меры безопасности в школах.

В отношении директора и завуча следственное управление СКР по Дагестану возбудило уголовные дела по статье «Халатность», сообщает «Коммерсант». В отношении руководителей ЧОПа, которые отвечают за порядок в учебном заведении, также заведено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

Отмечается, что директор и завуч были уволены с работы, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки Дагестана.

Напомним, в конце сентября пятиклассник 70-й гимназии Екатеринбурга пронес в учебное заведение кухонный нож. Его видели двое одноклассников, однако не сразу «заметила» администрация.

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