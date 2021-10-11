Поиски пропавшего свердловского альпиниста на Камчатке снова прекращены

Поиски пропавшего свердловского альпиниста на Камчатке снова прекращены
Поиски пропавшего свердловского альпиниста на Камчатке снова прекращены
Сегодня, 11:58ПроисшествияФото: pixabay.com
Поиски пропавшего в конце сентября на вулкане Ключевская сопка альпиниста из Свердловской области снова прекращены. Причиной стало ухудшение погодных условий.

Спасатели поднялись на высоту в 3,1 тысячи квадратных метра, но дальше продолжить восхождение не смогли, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Камчатскому краю.

Там отметили, что на данный момент исполин покрылся снегом толщиной более метра, что увеличивает риск схода лавин.

Кроме того, в районе вулкана температура воздуха ночью опускается до -30 градусов.

Напомним, альпинист из Свердловской области пропал на Камчатке. Сообщение с просьбой о помощи спасатели получили 1 октября. Один из альпинистов прибыл в благоустроенный дом для ночевки на высоте 2,6 тысячи метров. Однако товарища не обнаружил и запросил помощь.

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