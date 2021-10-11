Поиски пропавшего свердловского альпиниста на Камчатке снова прекращены

Напомним, альпинист из Свердловской области пропал на Камчатке. Сообщение с просьбой о помощи спасатели получили 1 октября. Один из альпинистов прибыл в благоустроенный дом для ночевки на высоте 2,6 тысячи метров. Однако товарища не обнаружил и запросил помощь.