Торфяники тлеют на 120 гектарах под Екатеринбургом

Торфяник у Солнечного под Екатеринбургом тлеет вторые сутки, сообщает E1.
Больше всего неудобств дым доставляет жителям Вторчермета, Академического и Мичуринского. Запах дыма ощущается уже по всему Екатеринбургу.
В МЧС Свердловской области рассказали, что на тушении торфяника задействованы почти 50 человек личного состава и 9 единиц спецтехники.
Результаты авиаразведки показали, что площадь тления составляет порядка 120 гектаров,сообщил и. о. начальника пресс-службы ГУ МЧС по Свердловской области Владимир Пургин.
К местам тления спасателями проложена магистральная линий, территория проливается водой.
Напомним, дым от тления торфяника под Екатеринбургом стал причиной сильного задымления на трассе. Водители вынуждены были снижать скорость до 5-ти километров в час.