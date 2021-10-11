Торфяники тлеют на 120 гектарах под Екатеринбургом

Торфяники тлеют на 120 гектарах под Екатеринбургом
Торфяники тлеют на 120 гектарах под Екатеринбургом
Сегодня, 17:36ПроисшествияФото: 1МI
С 10 октября 2021 года площадь тлеющих торфяников в Солнечном под Екатеринбургом увеличилась до 120 гектар. В округе ощущается едкий запах, дымом накануне заволокло трассу.

Торфяник у Солнечного под Екатеринбургом тлеет вторые сутки, сообщает E1.

Больше всего неудобств дым доставляет жителям Вторчермета, Академического и Мичуринского. Запах дыма ощущается уже по всему Екатеринбургу.

Фото:ГУ МЧС по Свердловской области

В МЧС Свердловской области рассказали, что на тушении торфяника задействованы почти 50 человек личного состава и 9 единиц спецтехники.

Результаты авиаразведки показали, что площадь тления составляет порядка 120 гектаров,сообщил и. о. начальника пресс-службы ГУ МЧС по Свердловской области Владимир Пургин.

К местам тления спасателями проложена магистральная линий, территория проливается водой.

Напомним, дым от тления торфяника под Екатеринбургом стал причиной сильного задымления на трассе. Водители вынуждены были снижать скорость до 5-ти километров в час.

Сюжеты:
Екатеринбург
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