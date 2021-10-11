Уральцу грозит пожизненное за попытку сожжения живьем своей семьи

Уральцу грозит пожизненное за попытку сожжения живьем своей семьи
Уральцу грозит пожизненное за попытку сожжения живьем своей семьи
Сегодня, 13:59ПроисшествияФото: 1МI
Дело по обвинению жителя Волчанска в умышленном поджоге своего дома, где в тот момент находились супруга, теща и малолетний сын мужчины направлено в суд. Жена обвиняемого получила 80% ожогов площади тела и скончалась в больнице.

Следователи прокуратуры Свердловской области направили в суд дело по обвинению уральца в попытке умышленного сожжения своей семьи в конце ноября 2020 года, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, конфликт между обвиняемым и его тещей случился 23 ноября прошлого года в доме подозреваемого. Мужчина поссорился с пришедшей в гости тещей, его супруга вступилась за свою мать.

Задержанный решил отомстить им обеим путем поджога дома: уралец принес из гаража бензин и разлил его у входа в кухню, где в тот момент находились женщины. Затем он поджог легковоспламеняющуюся жидкость и не давал своим родственницам покинуть горящее помещение.

Когда теща попыталась проскочить через горящий вход в кухню, подозреваемый оттолкнул ее, в результате чего женщина упала в открытый погреб. При этом мужчина понимал, что в соседней комнате находится его 12-летний сын. Обвиняемый закрыл за собой дверь и покинул горящий дом.

Жена подсудимого смогла выбраться через разбитое окно и вызвать пожарных. В результате полученных ожогов она скончалась в больнице через несколько дней, теща мужчины получила незначительные ожоги. Малолетний сын уральца отравился продуктами горения.

Мужчине грозит от 20 лет до пожизненного.

Напомним, 22 сентября 2021 года в Кировграде мужчина убил свою знакомую и несовершеннолетних близнецов, после чего поджог квартиру жертв.

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