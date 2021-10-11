Водитель «МАНа» предстанет перед судом за ДТП с пострадавшей матерью и ее сыном

Водитель «МАНа» предстанет перед судом за ДТП с пострадавшей матерью и ее сыном
Водитель «МАНа» предстанет перед судом за ДТП с пострадавшей матерью и ее сыном
Сегодня, 10:47ПроисшествияФото: 1МI
Водитель грузовика «МАН» совершил ДТП с «Грантой», которую отбросило на тротуар. Легковой автомобиль сбил 30-летнюю женщину и ее малолетнего сына, оба были госпитализированы в больницы Екатеринбурга. Дело передано в суд.

ДТП произошло в конце декабря 2020 года на улице Щербакова в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Следователи обвиняют водителя большегруза по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Мужчина не убедился в безопасности поворота на перекрестке и допустил столкновение с легковым автомобилем «Лада Гранта». Легковой авто вылетел на тротуар и сбил женщину с ребенком.

Эксперты установили причинение женщине тяжкого вреда здоровью, ребенок также пострадал, семья была госпитализирована медиками скорой помощи. Дело направлено в суд Екатеринбурга.

Напомним, 10 октября 2021 года в ДТП с мопедом и легковым автомобилем в Екатеринбурге пострадал 10-летний подросток. Его 8-летний брат погиб на месте от полученных травм.

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Екатеринбург
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