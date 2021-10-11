Водитель «МАНа» предстанет перед судом за ДТП с пострадавшей матерью и ее сыном

ДТП произошло в конце декабря 2020 года на улице Щербакова в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Следователи обвиняют водителя большегруза по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).
Мужчина не убедился в безопасности поворота на перекрестке и допустил столкновение с легковым автомобилем «Лада Гранта». Легковой авто вылетел на тротуар и сбил женщину с ребенком.
Эксперты установили причинение женщине тяжкого вреда здоровью, ребенок также пострадал, семья была госпитализирована медиками скорой помощи. Дело направлено в суд Екатеринбурга.
Напомним, 10 октября 2021 года в ДТП с мопедом и легковым автомобилем в Екатеринбурге пострадал 10-летний подросток. Его 8-летний брат погиб на месте от полученных травм.