На Гальянке в Нижнем Тагиле только что сбили человека
11 ноября 2013, 18:40Происшествия
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В Нижнем Тагиле в промежутке с 17:30 до 18:00 в районе перекрестка Уральского проспекта и улицы Дружинина сбили пешехода.
Очевидцы происшествия рассказали TagilCity.ru, что человек находился в 20 метрах от пешеходного перехода, рядом стояла иномарка. По данным свидетелей, сбитый мужчина сильно пострадал - он лежал на земле без признаков жизни, одежда была неестественно задрана.
На месте работали оперативные службы, а позже люди увидели, как в сторону ДТП несется скорая помощь. Значит, есть надежда, что пострадавший жив. Подробности аварии будут известны завтра.
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