На Гальянке в Нижнем Тагиле только что сбили человека

Очевидцы происшествия рассказали TagilCity.ru, что человек находился в 20 метрах от пешеходного перехода, рядом стояла иномарка. По данным свидетелей, сбитый мужчина сильно пострадал - он лежал на земле без признаков жизни, одежда была неестественно задрана.